‘Sálvame’ desvela una foto de Isa Pantoja con un miembro de “La Manada” y ella anuncia acciones legales

La redacción de ‘Sálvame’ no podían creer lo que veían cuando esta tarde ha llegado a sus manos un documento que iban a mostrar en su programa diario, y del que sabían iban a correr ríos de tinta en cuanto lo enseñaran. Se trata de una foto de Isa Pantoja, y un miembro de “La Manada”, Antonio Manuel Guerrero, en la Feria de Abril de 2016.

Según la redacción del programa, Isa Pantoja se tomó esta fotografía en la caseta de la Guardia Civil de Sevilla. Igualmente, y haciendo caso a la fecha de la fotografía, los periodistas de ‘Sálvame’ apuntaban que la fotografía se tomó una semana antes de que Antonio Manuel Guerrero, y los cuatro miembros restantes de “La Manada”, perpetraran la segunda supuesta agresión sexual de la que se los acusa.

Los periodistas de ‘Sálvame’ han desvelado cómo se produjo esa foto. “Isa conoce a Antonio Manuel en otra caseta de la feria, y después era invitada para ir a la caseta de la Guardia Civil”, para acabar planteando una pregunta, “¿no sabemos qué tipo de relación han podido tener?” afirmaba Carlota Corredera en el programa.

Las reacciones de Isa Pantoja no han tardado en llegar y se ha manifestado muy dura y tajante con el programa de Telecinco:

SOIS LO PEOR. No teneis respeto ninguno. Que es lo siguiente que os vais a inventar?

Me hago fotos con cincuenta mil personas. Hace dos años👹

Pero luego me llamais para que os de mis declaraciones??

Me parece tan sucio simplemente el hecho de relacionarme…

— Isa Pantoja (@IsaPantojam) 21 de agosto de 2018