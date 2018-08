‘First Dates’: La curiosa historia de como José descubrió la infidelidad de su pareja

La semana sigue su curso en ‘First Dates’ y nuevos concursantes han querido cruzar las puertas del restaurante de Carlos Sobera para descubrir al que, imaginaban, podían ser el amor de su vida. Hemos conocido a Alexia y Jonathan, dos jóvenes que no han podido conectar desde el principio, y se han preocupado más por conversar sobre quién es choni o no es choni.

Pero para poner el picante a las citas de hoy han llegado los peluqueros José y Fernando, que han tenido una cita muy entretenida en ‘First Dates’. Nada más comenzar José contó una experiencia un tanto desagradable a Fernando sobre su anterior relación. “Mi novio bajó a tirar la basura, pero bajó a tirarse al vecino” le soltó sin tapujos a su cita. A pesar de tener un buen acercamiento, Fernando no ha querido “cortarse la coleta”, literalmente con José y no ha habido segunda cita.

Por último hemos visto a Carlos, un modelo, tímido, que aseguraba que “los feos no ligan”, y le han propuesto a Cristina, una joven muy coqueta, algo infantil pero que quería un macho alfa y “que me empotre contra la pared”. Pero Carlos ha resultado ser un encanto, y Cristina se ha reído mucho con él. Al principio no fue su tipo, pero poco a poco se ha ido convenciendo y ha acabado teniendo muchas cosas en común con Carlos.

Se han dado segunda cita, pero Cristina le ha advertido que tendría que luchar y trabajar, y hacerle de comer pulpo. Un buen “sí” para una segunda cita en ‘First Dates’.