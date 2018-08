Melody quiere un biopic sobre su vida

Parece que las historias biográficas están de moda y todos los famosos se quieren apuntar al carro de una producción que lleve su nombre. La última en apuntarse a esta moda ha sido la cantante y actriz, Melody, que tras ver la interesante serie de Netflix, ‘Luis Miguel’, ha querido dejar claro que no le importaría ser protagonista de una serie parecida.

La cantante ya ha participado en varias series de nuestro país como ‘Cuéntame cómo pasó’, o en programas como ‘Tu cara me suena’ y ‘Levántate All Stars’, e inició su carrera artística siendo muy precoz y ha tenido que sobreponerse a muchos palos en su vida. La cantante aparecerá en la próxima serie de Movistar Plus ‘Arde Madrid’, dirigida por Paco León y que ha causado sensación desde su presentación.

La cantante encarnará, en la serie de Paco León, a una joven Carmen Sevilla, y ya está pensando en nuevos proyectos para compatibilizar su carrera como cantante y actriz. Melody siempre ha tenido el calor del público desde que comenzara muy pequeña, con “El baile del gorila” y ha sabido ir adaptándose a las circunstancias de su edad .

La cantante se ha mostrado muy dispuesta a ser la protagonistas de un nuevo biopic basado en su persona, asegurando que su historia “sería muy bonita” y “gustaría mucho a la gente”.