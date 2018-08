Carlos Lozano y Rafa Mora, protagonizan hoy el ‘Sábado Deluxe’

La noche del sábado ya es habitual ver a Carlos Lozano por los platós de Telecinco. Hoy, el presentador vuelve al ‘Sábado Deluxe’ para intentar resolver el tremendo lío amoroso que mantiene con Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. Durante varias semanas las dos ex de Carlos Lozano no han parado de lanzarse acusaciones de todo tipo, y ahora es Lozano el que pretende acabar con el tema.

Así pues el propio presentador participa en la promo del programa admitiendo que pondrá fin a este tremendo culebrón que lleva desarrollándose desde antes del verano. Y es que las dos ex de Carlos Lozano están protagonizando una auténtica batalla en los platós de Telecinco, que no sabemos cuándo terminará y si lo hará con un cara a cara de las dos. ¿Será en ‘Gran Hermano VIP? Miriam Saavedra no lo descartó hace unos días en ‘Salvame’.

Una vez conozcamos el desenlace del culebrón Lozano-Saavedra-Hoyos, tendremos al colaborador de ‘Sálvame’ y ex ‘Mujeres y hombres y viceversa’, Rafa Mora, que se pondrá delante del polideluxe para responder a las preguntas de sus propios compañeros. Y es que Rafa Mora no está muy bien visto por sus compañeros de programa e incluso esta semana sometieron a votación la continuidad del colaborador en el programa.

Así que hoy se verá las caras con sus compañeros y responderá a todo lo que le pregunten, con la intención de no mentir y de que los espectadores sepan toda la verdad respecto a su relación con el resto de colaboradores de ‘Sálvame’.