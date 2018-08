‘Volverte a ver’: Felipe rechaza volver a ver su hija después de 14 años

El programa de Telecinco, ‘Volverte a ver’, presentado por Carlos Sobera, es especialista en mostrarnos algunas de las historias más sorprendentes de muchas personas anónimas. Esta noche hemos conocido la dura historia de Jennifer, una mujer con tres hijos, que fue tirada por su madre a la basura nada más nacer, y que durante toda su vida ha tenido que ir luchando contra todo tipo de adversidades.

Jennifer ha acudido al programa de Sobera para intentar reconciliarse con su padre, al que no veía desde hacía 14 años. La joven ha luchado toda su vida por sacar a sus tres hijos adelante, cada uno de un padre diferente, y no tenía contacto con su padre desde que se marchara de Fuerteventura. Jennifer quería volver a su padre y retomar esa relación que perdieron hace años, y que sus hijos conociesen a su abuelo.

‘Volverte a ver’ se ha dirigido hasta el trabajo de Felipe, el padre de Jennifer, en Fuerteventura, y el padre ha aceptado ir hasta el plató del programa para conocer quién quería decirle unas palabras. Nada más abrir la imagen, donde solo se veían los ojos de Jennfier, el padre no sabía de quién se trataba. Ha sido después cuando ha visto casi la cara completa cuando ha reconocido a su hija, Jennifer.

Pero Carlos Sobera no esperaba que Felipe diera la contestación final. El hombre argumentaba que ha sido toda la vida un esclavo de sus hijos, y que solo ha trabajado para ellos. Entonces cuando Sobera le ha pedido si quería abrazar su hija y volver a entablar una relación con ella, Felipe no ha dudado, y ha contestado que no. Carlos Sobera no creía lo que escuchaba.

A pesar de la insistencia del presentador, Felipe no estaba dispuesto a volver a hablar con su hija Jennifer, dejándola totalmente destrozada. Jennifer no ha podido sino insistir en decir “que así ha demostrado el padre que es”, y ha tenido que abandonar ‘Volverte a ver’ entre lágrimas y lejos de su padre.