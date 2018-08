‘Pura Magia’: Mago Alfonso, quinto expulsado del programa, al ser el único nominado

La noche de hoy en ‘Pura Magia’ ha resultado ser muy interesante y ha acabado ocurriendo algo que no había pasado en toda esta segunda temporada. Los números de los concursantes han sido muy bien valorados por los jueces, que si bien han puesto algunos matices a algunos de ellos, solo han acabado nominando a un concursante, el Mago Alfonso, que se ha convertido en el quinto expulsado del programa.

El Mago Alfonso no ha conseguido acabar su truco de la “La mujer serrada” y ha pedido varias veces tiempo para poder realizarlo. Pero, como bien le ha informado el presentador de ‘Pura Magia’, Mag Lari, los concursantes no pueden tener ese privilegio para acabar sus trucos. Así pues, Mago Alfonso ha sido nominado y expulsado, tras no tener a ningún compañero nominado esta semana.

Los trucos de esta noche han tenido mucho mayor nivel que en las jornadas anteriores y el Mago Abel se ha convertido en el favorito del jurado, por segunda vez esta temporada. El número del Mago Abel en ‘Pura Magia’ ha tenido un poco de todo. Baile, escapismo y mucha personalidad, y esto ha gustado mucho al jurado que se ha decantado por Abel como nuevo favorito de la semana, y por tanto inmune para la semana que viene.

En el próximo programa veremos una nueva expulsión de un concursante, donde ya quedan muy pocos entre los que se encuentra el mejor mago de España.