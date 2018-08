‘First Dates’: El desafortunado comentario que hizo Paco a su cita

El restaurante de Carlos Sobera, ‘First Dates’, no cierra durante los días de verano y es de los pocos programas que siguen su línea emitiéndose diariamente. Esta noche hemos podido ver varias citas que no han pasado desapercibidas. Una ha sido la de David y Álex, dos jóvenes madrileños que no han tenido compatibilidad para darse una segunda oportunidad.

David, de 18 años, confesaba ser una “verdulera” muy fan de Belén Esteban. Por su parte, a Álex no le había ido nada bien en el amo, y con David no le ha ido mejor. Según Álex, su cita era muy pequeño -solo le sacaba dos años- y necesitaba vivir más la vida. Por su parte David afirmaba ser un poco tonto, “no soy tonto, pero de inteligencia lo justo” le confesaba a Álex, que no dejaba de recordarle su edad. Ante este panorama, la cita estaba encaminada al fracaso, y así fue.

Por otro lado llegaron dos hermanos, Paco y Alejandro. Ambos han tenido citas muy diferentes, y es que Paco ha sido demasiado sincero con su cita y se ha pasado con algún comentario. Nada más llegar, Paco ha insinuado a su cita, Carmen, que estaba gorda. “¿Me ves gorda?” le preguntaba Carmen, “no gorda no…no te veo..no te veo de gimnasio” le soltaba Paco a las primeras de cambio.

Y es que, tal y como explicaba Carmen, hacía un año que había sido madre, y no le ha gustado nada el comentario de su cita en ‘First Dates’. Evidentemente Carmen ha dicho que no a una segunda cita. Todo lo contrario que su hermano, que se ha ido con Laura de la mano directos a una segunda cita, y lo que surja.