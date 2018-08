Sofía Suescun “secuestra” a Alejandro Albalá para llevárselo a Italia

Hacía algunas semanas que no sabíamos nada de la relación entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Y es que la pareja sigue con sus más y sus menos y a día de hoy solo ellos saben si están junto o no. Al parecer por sus últimas publicaciones, la pareja parece que ahora mismo están juntos y no han dudado en ir mostrando su amor mientras se van de vacaciones.

Según las redes sociales de la ganadoras de ‘Gran Hermano 16’ y ‘Supervivientes 2018’, la pareja se encuentra en Italia, y al parecer van a pasar algunos días de vacaciones en una isla italiana. A la pareja se la ha podido ver muy entusiasmada y compartiendo helado a la espera de su vuelo en la capital italiana.

Han sido muchas las idas y venidas de la pareja que se han peleado y reconciliado miles de veces, pero parece que, tras su última pelea hace unas semanas, la pareja decidió darse su última oportunidad y fueron pillados muy acaramelados en un coche por las calles de Madrid. Y es que desde que Sofía Suescun llegara de la isla de los famosos, ambos han sido los protagonistas de muchas de las historias del verano.

En estos días de agosto Sofía y Alejandro van a pasar a estar más tranquilos por las aguas italianas, aunque seguramente nos dejen muchos detalles en sus redes sociales de su viaje y de como lo están pasando.