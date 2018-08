Programación TV: ¿Qué ver hoy martes en televisión?

Este martes en la programación tv tenemos un nuevo estreno en Telecinco. Se trata de la vuelta de la familia Campos a la cadena de Mediastet. ‘Las Campos’ vuelven para seguir su viaje por Argentina y conocer más sobre los orígenes de Edmundo Arrocet. Además podremos ver un nuevo capítulo de ‘Sabuesos’ la serie de La 1. Consulta a continuación nuestra guía tv con toda la programación de hoy en televisión, martes, 14 de agosto de 2018.

‘Las Campos’ en Telecinco (22:00 h.)

María Teresa, Carmen y Terelu Campos continúan su viaje por Argentina para conocer la historia del humorista Edmundo Arrocet. Muchos viajes y muchos personajes las esperan al otro lado del charco en lo que será una continuación de la última temporada.

‘Sabuesos’ en La 1 (22:35 h.)

Nuevo capítulo de la serie de humor y policiaca de La 1. Salva sigue en paradero desconocido y Marta no quiere aceptar que ha desaparecido y que no parece que vaya a volver. Alberto quiere encontrarlo para que la mujer de sus sueños no se sienta mal.

‘9-1-1’ en Cuatro (22:45 h.)

Octavo capítulo de la ‘9-1-1’ en Cuatro. Bobby va a recibir una desconcertante llamada de su médico, que no le dará muy buenas noticias. Además, el karma se va a volver en contra de un viudo arrepentido, de un ladrón algo despistado y de un arrogante dueño de un club deportivo. El capítulo de hoy se titula “El karma siempre vuelve”.

‘El mito de Bourne’ en Antena 3 (22:45 h.)

Jason Bourne ha estado huido desde hace unos años, pero es encontrado por su equipo de Teadstone en un país de Asia. Para vengar la muerte de su novia, deberá volver a convertirse en un agente especializado, para que su vida no corra más peligro. Matt Damon vuelve a meterse en la piel del agente secreto más famoso de los últimos años.

‘Siempre estaré contigo’ en laSexta (22:45 h.)

Esta noche laSexta nos trae otra sesión de cine con este drama protagonizado por Hillary Swank. La actriz se mete en la piel de una pianista a la que detectan esclerosis lateral amiotrófica, y su vida cambia por completo. El marido de la pianista busca a alguien que la cuide y encontrará a Bec, una joven estudiante sin experiencia.