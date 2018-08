‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’: Violeta y Marina en pie de guerra contra sus pretendientes

Ayer comentábamos lo interesante que están los tronos masculinos en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, cuando Eleazar y Jaime tuvieron que tomar decisiones difíciles, y expulsar a una chica por trono. La expulsión de Marisa, por parte de Eleazar, fue mucho más traumática que la de Nina en el trono de Jaime. Marisa tenía todo un plan pensado para pasarse al trono de Jaime, pero fue descubierta y desenmascarada en directo.

Hoy toca turno al trono de las chicas, que como vimos la semana pasada, están muy desesperadas con sus pretendientas, y viceversa. Violeta no deja de pensar en Julen, y no hay programa donde ella no lo recuerde o se lo recuerden. Hoy vamos a ver nuevas discusiones a causa del ex pretendiente de Violeta y veremos a sus chicos bastante enfadados con la tronista. Y es que no sería de extrañar que Julen volviese en algún momento al programa para sorprender a Violeta.

Por otro lado, Marina ha tenido varias citas esta semana, una muy peculiar con uno de sus chicos favoritos, al que ella misma nombró la semana pasada. Pero al parecer la cita no fue todo lo bien que Marina hubiese deseado y hoy en plató descubriremos todos los detalles. Además la tronista andaluza sigue en guerra abierta con Violeta a causa de Moha, con el que también tendrá una cita especial.

Vuelven las chicas al trono de ‘MYHYV’, pero sus pretendientes están en pie de guerra y no sabemos como acabará todo esto.