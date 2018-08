Logan muestra su nuevo aspecto en ‘Sálvame’ unos meses después de volver de ‘Supervivientes’

El subcampeón de ‘Supervivientes 2018’ ha estado en el programa de Telecinco, ‘Sálvame’ para hablar y repasar la actualidad de su vida y de sus relaciones personales. Logan Sampedro fue uno de los mejores supervivientes de esta temporada y el público se lo agradeció quedando segundo clasificado por detrás de Sofía Suescun.

El modelo ha repasado aspectos de la actualidad como por ejemplo su relación con algunos de sus compañeros fuera de la isla. Según Logan se lleva muy bien son Sergio, Hugo y Romina. Respecto a esta última, Logan tuvo que aclarar en ‘Sálvame’ que no tiene ni ha tenido nada con ella, “es absurdo” comentaba el modelo. Los colaboradores del programa insistieron en el tema pero Logan no dejó de aclarar que no hay nada entre ellos.

Pero lo más llamativo fue el cambio de físico del modelo tras pasar unos meses desde que volviera de la isla. Logan había perdido mucho peso en el programa, pero ahora se le ve mucho más corpulento. Según éste ha engordado 15 kilos desde que llegara de Honduras, y es que, como el propio Logan admitía, “en la isla tomábamos 50 gramos de arroz, aquí te esperan paellas”.

Finalmente tuvo tiempo de hablar de su gran enemiga, Sofía Suescun, con la que apenas tiene relación, pero que vez en cuando hablan. Sin ir más lejos mostró al programa ‘Sálvame’ unos mensajes que había mantenido hacía poco tiempo con Sofía, en los que le apuntaba que “no se acordaba de ella”. La relación entre ambos sigue siendo nula, y es que Sofía está centrada en recuperar su amor con Alejandro Albalá, y este verano están pasando unos días en una isla de Italia.

Logan Sampedro no habló demasiado de sus próximos proyectos, pero de vez en cuando se deja ver por los platós de Telecinco para compartir unos minutos con los colaboradores y los espectadores.