El seductor Fernando no consigue segunda cita en ‘First Dates’

Comienza la semana en el restaurante del amor que presenta Carlos Sobera. ‘First Dates’ lleva más de 700 programas intentando buscar pareja a muchos invitados, con mejor o peor suerte. En la velada de hoy hemos visto algunas citas muy interesantes como la de Eduardo y Hugo, que venían buscando a alguien con el que congeniar y poder pasar a una segunda cita.

Pero Eduardo, que ya era su segunda experiencia en el programa, no encontró nada en común con Hugo. Lo mismo le pasó a Hugo, que se definía como una persona “pasional y salvaje en el sexo”, y aseguraba llevar una toallita de bebé en los calzoncillos “por lo que pueda pasar”. No hubo segunda cita, pero Eduardo aprovechó para enseñar al mundo sus dotes como cantante.

En otra mesa hemos conocido a Fernando, el seductor de hoy en ‘First Dates’. “Siempre he tenido mucha suerte con las mujeres” aseguraba el madrileño de 23 años. Su pareja de mesa fue Bea, una aventurera que buscaba un chico que la siguiera en sus locuras. Pero Fernando no era esa hombre. Los métodos de seducción de Fernando no han maravillado a Bea, y su voz, impostada para parecer más interesante, han acabado por aburrir a su cita.

“Es un poco fantasmilla” fue como Bea definió su a su cita. El balance final fue que Bea no sucumbió a los encantos de Fernando que, por el contrario, si afirmó querer una segunda cita con Bea. Pero la madrileña le dijo que no había sentido nada y que sus métodos seductores no habían funcionado con ella.