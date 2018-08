‘Sábado Deluxe’ decide cancelar la entrevista con Alba Carrillo

Alba Carrillo tenía una entrevista concertada esta noche en ‘Sábado Deluxe’, pero parece que, a última hora, la cúpula del programa ha decidido cancelar la entrevista con la modelo por todos los requisitos que ella y su madre pedía al programa. El programa ha acabado harto de las exigencias y es por eso por lo que ha decidido prescindir de esa entrevista.

Alba tenía que hablar sobre la ruptura con David Vallespín y sus problemas con Fonsi Nieto, pero parece que eso no va a suceder ya que la ex concursante de ‘Supervivientes’ y su madre exigía demasiado a la cadena. Para empezar, quería que en la entrevista no fuese criticada, que no se contaran cosas negativas de ella y, por último, que fuese colaboradora de todos los programas de ‘La fábrica de la Tele’. Obviamente, eso no iba a ocurrir.

Pero no es solo eso lo que pedía, también, según ha comentado Mila Ximénez, Alba Carrillo exigió un caché demasiado alto, incluso después de haber vendido la exclusiva a una revista del corazón. Mila se levantó de su asiento para dejarle clara algunas cosas: “No vales absolutamente nada, ni como colaboradora, ni como entrevistada, ni como modelo, ni como mujer de Fonsi Nieto”.

Así que parece que esta noche no veremos a Alba Carrillo sentada en el plató de ‘Sábado Deluxe‘, aunque sí veremos a Mónica Hoyo. Esta noche, a las 22:00 horas, en ‘Sábado Deluxe’.