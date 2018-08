Mónica Hoyos, amenazada antes de entrar en ‘Sábado Deluxe’

Mónica Hoyos es la invitada de esta semana en el ‘Sábado Deluxe’. La presentadora se someterá al polideluxe para sacar a la luz todo sobre una de las ex novias de Carlos Lozano, Miriam Saavedra. Mónica está cansada de todos los rumores y de que estos sigan creciendo. Es por eso por lo que ha accedido a acudir al programa.

No obstante, parece que su paso por el programa no ha empezado de una forma sencilla. Mónica Hoyos asegura que justo antes de entrar en plató ha recibido dos llamadas de teléfono, y no precisamente amistosa. Al otro lado del teléfono estaba una mujer que la ha insultado y amenazado, incluso la han llamado guarra.

“Me dicen que tenga cuidado con lo que voy a decir porque me están esperando fuera”, han sido las palabras de Mónica Hoyos en el ‘Sábado Deluxe’. Parece que alguien no quiere que hable de lo sucedido en el pasado pero, ¿Quién habrá sido?

Aún así, Mónica Hoyos ha decidido continuar con la entrevista y no dejarse amenazar por nadie. Ha venido a decir la verdad y toda la verdad, a pesar de haber recibido esas amenazas desde fuera. ¿Qué es eso tan importante que Mónica tiene que decir en el ‘Sábado Deluxe’?