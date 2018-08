José Ortega Cano confiesa en ‘Lazos de Sangre’ que aún habla con Rocío Jurado

El programa de ‘Lazos de Sangre‘ dedicado a Rocío Jurado ha sido muy emotivo. Muchos amigos y familiares de la arista, aunque especialmente amigos, han querido poner su granito de arena para recordar a la más grande, como se la conocía, y es que como Rocío Jurado, pocas, ¿No es cierto?

La intervención de José Ortega Cano, su viudo, ha sido la más emotiva de todas y es que, aunque también ha hablado el hermano y su hija Gloria Camila, Ortega Cano es el que más sufrió su pérdida ya que estaba locamente enamorado de ella. Incluso ha confesado que todavía sigue hablando con Rocío Jurado, pidiéndole consejo y que lo ayude en los momentos más difíciles. Fue un amor como pocos los hay.

Ortega Cano ha confesado que él, cuando tenía 18 años, ya vio a la más grande pasear por Madrid con su madre viendo escaparates, y que en aquel momento no supo que hacer. Le quería pedir un autógrafo, ya que le encantaba como cantaba Rocío, pero no pudo. No obstante, parece que estaban destinados ya que se conocieron unos años más tarde, cuando Rocío ya estaba divorciada de Pedro Carrasco.

¿Quién los presentó? Su médico. Un día antes de conocerse, el médico de Ortega Cano, que también era de Rocío Jurado, le dijo que mañana iba a ir allí Rocío. Ortega le suplicó a su médico que los presentara, y así lo hizo. Desde ese momento, se convirtieron en dos personas inseparables.

Por desgracia, y según ha confesado Ortega Cano en ‘Lazos de Sangre‘, Rocío se marchó muy pronto y él, aún, la echa mucho de menos ya que fue el amor más grande de su vida.