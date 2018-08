“Casi me echo a llorar”, la confesión de Ángela en su segunda cita en ‘First Dates’

Parece que Ángela no tiene ninguna suerte en el amor ya que en ‘First Dates’ ya le han organizado dos citas, y parece que ninguna ha llegado a buen puerto. Ángela ha rechazado a los dos chicos que el restaurante del amor ha dispuesto para ella, aunque hay que admitir que parece que este segundo, al principio, le gustó un poco más.

Al llegar Ángela al restaurante, el mostraron una fotografía del que iba a ser su cita, un hombre musculado que había perdido 30 kilos. Esto le gustó mucho ya que el chico tenía un cuerpo espectacular. Pero, nada es para siempre y Marcos, el chico en cuestión, había cambiado un poco. Ángela se echó a reír cuando lo vio, ¡Pero por no llorar!

Según confesó, “casi me echo a llorar al ver la foto y luego la realidad”. Ángela se esperaba otra cosa, especialmente a alguien más joven. Eso sí, la cita no fue del todo mal ya que ambos rieron todo el tiempo. No obstante, a la hora de decidir si querían o no querían una segunda cita, ambos contestaron que no. Marcos admitió que la distancia sería una barrera, mientras que Ángela dijo que no era su tipo.

Así que parece que Ángela, de nuevo, se ha ido sola de ‘First Dates’. ¿Será la tercera la vencida? Esperamos que sí.