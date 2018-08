Carmen y Eleazar pasan la noche juntos en ‘MYHYV’

Eleazar y Carmen han tenido una cita sin cámaras que, según parece, ha sido muy intensa. Tras 40 minutos sin cámaras, la pareja ha decidido pasar más tiempo juntos y es por eso por lo que Eleazar la ha invitado a cenar en casa y a dormir con él. Eso sí, el tronista de ‘MYHYV’ también ha avisado a Carmen de que él se levanta muy temprano, a las 6:15 horas, pero a ella le ha dado igual.

Para cenar, Eleazar ha preparado una pizza, aunque no se ha complicado mucho ya que ha decidido hacer una pizza precocinada. Aún así, a Carmen no le ha importado nada y ha comido muy cómoda con su tronista. Tras la cena, los dos se han ido a la cama para descansar, o al menos para intentarlo ya que el calor, según Carmen, no la ha dejado dormir.

A la hora de ponerse el pijama, Carmen ha confesado que tiene que dormir desnuda. Eleazar, como se esperaba, le ha dicho que se desnudara, pero ella ha dicho que cuando él se durmiese. Eso sí, cuando las cámaras han vuelto a entrar a la habitación ambos estaban vestidos. ¿Será que no ha habido ningún tipo de acercamiento nocturno? Tampoco nos extrañaría si tenemos en cuenta que pasaron 40 minutos solos, sin cámaras, y que aquí si aparecieron vistiéndose. ¿Se habrá convertido en su favorita de ‘MYHYV’?