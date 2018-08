Ausencia de Violeta en ‘MYHYV’, ¿Qué le habrá pasado?

Violeta estuvo ausente durante el último programa de ‘MYHYV’, pero, ¿Por qué? Todos sus pretendientes se quedaron muy preocupados porque pensaban que, quizá, se habría cansado de ellos y del trono, pero nada más lejos de la realidad. Violeta no acudió al plato de ‘MYHYV’ por problemas de salud y es que se levantó con una gran alergia en los ojos que le impedía ver.

Pero la historia no acaba ahí y es que Violeta ha explicado que no solo tenía alergia en los ojos, sino que, además, al ir para el plató de Mediaset se pegó la torta del siglo en la calle, rodeada de restaurantes y de coches. Vamos, un show, y es que si hay algo que le moleste a Violeta es hacer el ridículo. Y aún no termina.

Violeta también se ha hecho un esguince en el pie, a pesar de que ha decidido ponerse tacones para ir al programa de ‘MYHYV’. Ha amanecido con bastante dolor, pero antes muerta que sencilla, como dice la canción. Vamos, que Violeta no es que se haya olvidado o cansado del trono, sino que ha tenido una serie de percances que le impidieron acudir al programa a primera hora.

Al llegar, todos sus chicos la han recibido con un abrazo mientras ella no paraba de reírse mirando a Emma. ¡Vaya plan!