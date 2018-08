Sofía Suescun y Albalá vuelven a reconciliarse y existen pruebas de ello

Después de la última bronca en ‘Sábado Deluxe’ en la que Sofía Suescun y Alejandro Albalá estuvieron implicados, todos pensábamos que ya no volverían a estar juntos nunca más. Que ese sería el punto y final de la historia de amor entre la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ y el ex de Isa Pantoja. Pero parece que no es así y que hay una reconciliación, ¿Cuánto durará?

¿Cómo sabemos que estos dos vuelven a estar juntos? Para empezar, Sofía Suescun ha dejado un comentario que la pone en el punto de mira en el perfil de Instagram de Alejandro Albalá. “Muy mío”, le ha escrito la ganadora de ‘Supervivientes’ en su última fotografía. Pero la cosa no se quedó ahí. Alejandro respondió su comentario con dos corazones.

Por otra parte, Sofía colgó un Instagram Stories en el que puso “Que os peten envidiosos. Me piro a dormir y a soñar contigo, A”. Vamos, que el mensaje estaba muy claro por parte de Sofía. Esa “A”, entre corazones, iba por alguien. Iba por Alejandro Albalá.

Pero no fue el final. La de Navarra, Sofía, realizó en la misma noche un directo en Instagram en el que aparecía con Alejandro Albalá. Él estaba conduciendo y sonriendo. Los seguidores de ambos les preguntaron si habían vuelto, pero no contestaron. ¿Hace falta preguntar o ya podemos afirmar que se ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la relación entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá?