Samuel consigue la inmunidad y Davig “el mago” último expulsado de ‘Pura Magia’

Nueva gala de ‘Pura Magia’ que ha tenido como protagonista a Samuel y su impresionante truco de magia y karate que ha dejado a todos los espectadores con la boca abierta y a los miembros del jurado los ha puesto en pie. Un número peligroso y en el que la concentración y la precisión eran lo más importante. El mago se ha desquitado de la mala actuación de la semana pasada, en la que le dieron un enorme tirón de orejas por su truco. Además el joven mago, Davig “el mago”, ha sido el elegido para abandonar el programa esta semana.

A pesar de este truco, la noche en ‘Pura Magia’ ha vuelto a ser monótona y con trucos que para los espectadores no han resultado del todo convincentes, y así lo han testificado en las redes sociales. Los espectadores no han podido ver números impactantes y da la sensación de que los concursantes de esta edición, salvo excepciones, no están evolucionando de la manera adecuada. Solo se salvan las continuas discrepancias entre el jurado, sobre todo con el tono de Anthony Blake.

La decisión final ha sido fácil para seleccionar al favorito y con ello tener la inmunidad. Samuel ha sido elegido por unanimidad de los miembros del jurado, algo que todavía no había ocurrido en lo que llevamos de programa. Los nominados para abandonar esta semana la escuela eran Judith y Davig, después de no ser salvados por sus compañeros ni por los jueces. Y al final se han decantado por Davig “el mago”, aunque como bien decía Anthony Blake, “los dos deberían estar fuera del programa”.

La semana que viene una nueva gala del programa que comienza a encarar su etapa final y donde los magos deberán todo para continuar sorprendiendo a los espectadores y a los miembros del jurado.