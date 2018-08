‘First Dates’: Prudencio, por las mañanas electrónico, por las noches Lady Gaga

Comienza la semana en ‘First Dates’ con varias citas interesantes y en donde los invitados han intentado conocer al amor de su vida. Abría el restaurante del amor de Cuatro, Víctor y Carol. El chico se consideraba muy cariñoso y decididamente encantador, toda una revelación para Carol, su pareja esta noche. A pesar de la distancia entre ellos, -Víctor catalán y Carol gallega-, la cosa ha fluido, y ha ido tan bien que antes del veredicto ya se estaban besando en el reservado.

El resultado no fue el mismo para Daniel y su cita, Indhilain. La chica ya se veía con carácter nada más llegar, “si algo no me gusta se me nota en la cara” decía. Y parece que Daniel no le ha gustado. Han repasado cosas juntos pero no ha fluido nada entre ellos en la mesa de ‘First Dates’. En el veredicto final, Indhilain se acogió al comodín de “solo quiero conocerte como amigos”, y cada uno se fue por su lado.

Pero la gran apuesta de la noche llegaba con Prudencio, un malagueño auxiliar de electrónica. El malagueño se quejaba a su llegada que “siempre me quieren como amigo”, y parecía que su cita con Natsuki iba derecha al fracaso. Y más cuando la chica también mostraba que era una caja de sorpresas. Natsuki ha llegado con su bolsa de palomitas, y se las ha calentado para entrar a la cena, además el silencio absoluto ha marcado el primer encuentro entre ellos. “Yo es que soy muy prudente con mis pensamientos, me los guardo” apuntaba Natsuki. Comenzaba mal la cosa.

Pero Prudencia ha demostrado ser un tipo con muy buen sentido del humor y que sabe hacer reír a la gente. Además guardaba un carta bajo la manga para sorprender a su cita. Y es que prudencia es aficionado a transformismo y cuando puede se viste de Lady Gaga y comienza su show.

No sabemos si ha sido esta revelación o el buen hacer de Prudencia con Natsuki, pero el malagueño se ha llevado una segunda cita con la chica, y ha salido triunfante de ‘First Dates’.