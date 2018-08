Violeta y David recuerdan su trayectoria en ‘MYHYV’

La hermana de Violeta, Lila, visitó el programa de ‘MYHYV‘ para conocer a algunos de los pretendientes de su hermana. Y así lo hizo, pero parece que no todo fue como ella pretendía. Lila escogió a David para tener una cita a sola con su hermana Violeta, así que Saúl y Pedro debían conformarse con una cita compartida, algo que Pedro no aceptó.

Pedro comentó que no iba a tener una cita compartida con Saúl ya que él tenía que aclarar cosas con Violeta y no iba a hacerlo delante de otro pretendiente. Es por eso por lo que Pedro, directamente, pasó de la cita. Esto a Violeta le sentó fatal e hizo que se mosqueara con él. No entiende su actitud y mucho menos cuando tiene muchas cosas que explicar.

Violeta lo comentó con David en la cita que tuvo por elección de su hermana. En ese momento, además, recordaron el paso por el programa de ambos ya que David fue el primer pretendiente de Violeta hace ya seis meses. Fue el primero en tener cita, el primero en darle un beso…, vamos, que parece que realmente es su príncipe azul.

Violeta le ha confesado que quiere que esté en la final de su trono en ‘MYHYV’, pero que “agosto es un mes muy goloso”, y ya sabemos todos las confesiones que siempre han ido rondando alrededor de David. Aún así, parece que el chico está prendado por ella. ¿Qué habrá pasado en esos minutos que han tenido a solas? Lo veremos muy pronto.