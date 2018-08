‘Sábado Deluxe’: Raquel Mosquera afirma que otros famosos se le han insinuado

Después de tantos rumores y tantas acusaciones, Raquel Mosquera ha decidido someterse al polígrafo en el ‘Sábado Deluxe’. Ahora contará todo y no hay nadie que la pare, ni siquiera Belén Rodríguez, la amiga íntima de Rocío Carrasco, con la que ha tenido un encuentro muy polémico al principio del programa.

Una de las preguntas del polígrafo es si algún famoso se le había insinuado, es decir, si podría haber mantenido una relación, ya sea sentimental o sexual, con otro famoso que no fuese Pedro Carrasco, el difunto marido de la peluquera. Ella ha contestado que sí, y el polígrafo ha determinado que no miente. Podemos afirmar que otros famosos han mostrado un interés especial por Raquel.

Ella ha comentado que ese interés ocurrió después de la muerte de su marido, Pedro, mucho después, pero que ella no tenía ningún interés y que por eso rechazó a esos famosos. Los colaboradores de ‘Sábado Deluxe’ han intentado averiguar de quién se trataba, pero Raquel no ha soltado prenda y es que cuando Raquel Mosquera dice que no, es que no.

También ha confesado que ella no se fija ni en la clase social, ni en la raza, ni en la edad de las personas. Ella se enamora del interior y lo ha demostrado en repetidas ocasiones.