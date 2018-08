Mariola, rechazada por su madre biológica en ‘Volverte a ver’

No todos los reencuentros entre hijos adoptados y padres biológicos salen bien. Esta noche hemos tenido dos casos en ‘Volverte a ver’, Estefanía, que ha conocido a su madre biológica, y Mariola, que ha sido rechazada por la que es su verdadera madre. No ha querido acudir al plató de ‘Volverte a ver‘, por lo que Mariola se ha sentido muy decepcionada.

Hace cinco años, Mariola descubrió quién era su madre biológica, pero esta no quiso conocerla. Hoy, tras esperar cinco años, Mariola ha vuelto a intentarlo, pero solo ha recibido otro rechazo. Su madre biológica no ha querido coger el objeto que Mariola ha mandado para ella, un cofre. No obstante, Mariola afirma que no se va a rendir y que va a seguir intentándolo.

Ella, Mariola, ha contado que necesita saber toda la verdad. Necesita saber por qué la dio en adopción, si tiene hermanos y cómo fue la vida de su madre. “Después de eso, si quiere, la dejaré en paz”, ha comunicado Mariola. Solo quiere despejar esas dudas. Eso sí, aún sin conocerla y habiendo sido rechazada en varias ocasiones, Mariola ha confesado que la quiere.

Los hijos de Mariola no quieren saber nada de su abuela biológica pero, aún así, apoyan a su madre. ¿Conseguirá Mariola hablar con ella tras el programa de ‘Volverte a ver’?