Las chicas rechazan y ellos se lo toman con humor en ‘First Dates’

No todas las citas en ‘First Dates‘ terminan en un sí. Algunas de ellas terminan siendo un no, como son estos casos. Ahora bien, mientras que unos se toman muy mal el rechazo, tanto David como Manuel se lo han tomado bastante bien, es más, se lo han tomado incluso con humor. ¿Y qué mejor forma de afrontar un no?

David tenía clarísimo que Andrea tenía todos esos ingredientes que le volvían loco de una mujer. Es por eso mismo por lo que él quería tener algo más con Andrea, pero parece que ella solo lo ha visto como un amigo. Eso sí, David no se esperaba que le diesen calabazas y por eso se lo ha tomado con un poco de humor. No obstante, pueden seguir siendo amigos, o eso es lo que Andrea ha declarado.

Manuel ha tenido una reacción muy parecida con las calabazas de su cita, Luciana. Manuel se ha mostrado encantado con la chica y es que todo le gustaba. Superaba sus expectativas, pero él las de ella no. Es por eso por lo que le ha rechazado y le ha dicho que solo lo ve como un amigo, aunque todo ello entre risas. Luciana ha confesado que es muy risueña y él le ha preguntado si serán amigos.

Parece que el amor no siempre triunfa en ‘First Dates’ y que esta es una de esas ocasiones.