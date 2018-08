Álvaro consigue el título de mejor anfitrión en ‘Ven a cenar conmigo’

Eva era la última anfitriona en ‘Ven a cenar conmigo‘, por lo que tenía muchas opciones al poder corregir los errores de los demás. No obstante, parece que ha sido todo lo contrario y que ha recibido más críticas que nadie. Todos saben que Eva quiere agradar a todo el mundo, pero sus invitados le han comentado que eso no es siempre posible.

Pero, ¿Cuál ha sido el drama en casa de Eva? Un plato de sushi pedido por teléfono. Ainhoa avisó de que a ella el pescado como que no le iba, y que no iba a comerlo. Es por eso por lo que Eva, al preparar un principal de pescado, decidió pedir un plato de sushi ya preparado para su invitada. La anfitriona declaró que no quería que ninguno de sus invitados se quedase con hambre. Pero una cosa es eso y otra darle un plato ya preparado, ¿No es cierto?

Tanto Yeyo como María han comentado que no les parece adecuada esa decisión y que Ainhoa debería haber probado el pescado como todos para poder valorar a Eva. Estas críticas han afectado muchísimo a Eva ya que ella solo quería agradar a todos y pasar un buen rato en ‘Ven a cenar conmigo‘. Por todo esto, al final, ha quedado la última.

Pero, ¿Quién ha sido el ganador? La cosa ha estado un poco justa pero, al final, ha sido Álvaro el que se ha llevado el premio de ‘Ven a cenar conmigo’ a casa. El joven ha declarado que el dinero lo empleará en una pequeña reforma en casa. Además, también ha confesado que no dejará de mantener el contacto con sus compañeros. Todo un detalle.