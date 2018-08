Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV): Violeta acaba llorando en “La Casa de los Tronistas”

Hoy jueves le toca el turno a las tronistas femeninas en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. Marina y Violeta llevan unas semanas convulsas tras varios problemas que han ido surgiendo entre ellas y algunos de sus pretendientes. Marina sigue molesta con Moha, por culpa de la actitud del pretendiente que sigue estando a medio camino entre elegir a Violeta o a Marina.

Hoy veremos como Violeta pasará uno de los peores momentos que ha vivido en el programa. Ya la hemos visto llorar por la salida de algunos pretendientes, o por las palabras que la propia Marina le ha ido dedicando en programa pasados. Pero hoy va a estallar de nuevo. Violeta aparecerá en “La Casa de los Tronistas” y vivirá una situación muy tensa con dos de sus pretendientes, lo que harán plantearse muchas cosas respecto a su trono.

No le ha ido mejor esta semana a los tronistas hombres. Eleazar ha comprobado que sus pretendientas no se andan con pequeñeces y no se fían de lo que puede haber entre el canario y Silvia. La pretendienta ha avanzado demasiado en su relación con Eleazar, y esto no les suena muy bien al resto de pretendientas. Su compañero Jaime de León, tampoco ha estado muy afortunado en su trono esta semana en ‘MYHYV’.

El gaditano ha sufrido esta semana el abandono de una de sus pretendientas. Jordina abandonaba el plató hace unos días y ayer volvió para dar explicaciones a su tronista. No se sentía valorada, y a pesar de que Jaime le explicó que había avanzado en estos últimos días, la pretendienta decidió dejar su silla en el banco de Jaime.

¿Qué hará llorar hoy a Violeta? ¿Se planteará dejar su trono en algún momento? Hoy a las 12:45 en Cuatro.