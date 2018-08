‘First Dates’: Wil y Jaime se gustan, pero no se entienden

Wil y Jaime empezaron muy bien la velada en ‘First Dates’. Se gustaron mucho y, aunque a Wil le frenó un poco que Jaime fuese seis años más joven que él, decidió darle una oportunidad y ver qué pasaba en la cita. Pero parece que eso de gustarse no es suficiente ya que no consiguieron coincidir en ningún tema. ¡Son tan diferentes!

Primero hablaron de los acentos. Wil le hizo un comentario sobre su forma de hablar, a lo que Jaime le contestó que “así hablamos los andaluces”. Wil no se quedó demasiado contento con esta respuesta y decidió no quedarse callado. “Una cosa es el acento y otra hablar mal”. Vamos, que a Wil no se la pega nadie y es que ante todo es un hombre hecho, derecho y con experiencia.

Luego vino el tema de los animales. Jaime se considera animalista y tiene tanto perros como gatos en casa. Wil odia a los gatos, es más, incluso ha comentado que “lo exterminaría a todos”, cosa que a Jaime no le ha gustado nada de nada. Wil ha añadido que los perros le gustan solo para un rato, aunque por solidaridad sería capaz de dar un paseo con el animal, pero eso de tratarlo como una persona no va con él.

Parece que, aunque se han gustado físicamente, la cosa no va a ir a mucho más después de ‘First Dates’. Son tan diferentes que sería muy difícil llevar una relación, ¿No crees?