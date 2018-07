Jesús Olmedo (Gemeliers), ¿la última conquista de Sofía Suescun?

La navarra, ganadora de la última edición de ‘Supervivientes 2018’, Sofía Suescun, no para de dar titulares en todos los programas de Telecinco. Y es que la modelo parece que no ha perdido el tiempo desde que volvió de la isla de los famosos, y ha tenido tiempo de ser protagonista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, o en ‘Sálvame Deluxe’, donde no pudo contener las lágrimas debido a la presión a la que estaba sometida en los últimos meses.

La última noticia sobre Sofía Suescun ha llegado a través del programa de la tarde de ‘Sálvame’ cuando hace unos días se especulaba que la modela habría podido tener un romance con un cantante. Ese cantante es, presuntamente, Jesús Olmedo, uno de los gemelos integrante del dúo, “Gemeliers”. En el programa de hoy de Telecinco, han logrado contactar con el cantante que ha dejado muy abierta las posibles especulaciones cobre su encuentro.

“Si lo han dicho, mentira no es” se refería Olmedo a las preguntas de los colaboradores de ‘Sálvame’ respecto a su relación con Sofía Suescun. El cantante ha dejado muy abierta su respuesta, comentando que no habla de su vida privada, y “hasta que ella no se pronuncie no dirá nada, pero mentira no es”. Las palabras del cantante gaditano han sentado fatal a Alejandro Albalá que se encontraba en el plató de Telecinco.

Respecto a estas declaraciones, la propia Sofía, se refería cansada de la situación, afirmando que “le cansa el tema”. En los próximos días seguro conoceremos nuevos detalles de esta, nueva, aventura de la navarra, alejada de Alejandro Albalá.