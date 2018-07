Cárdenas sobre la cancelación de su programa en TVE: “Es falso y una noticia malintencionada”

El presentador, Javier Cárdenas, ha desmentido las informaciones sobre la supuesta cancelación de ‘Hora punta’, el programa que dirige, produce y presenta en La 1 de TVE, y ha lamentado la difusión de una noticia que califica de “interesada”.

En declaraciones a OKDIARIO, Cárdenas ha precisado que tiene contrato vigente con Televisión Española, aprobado por el Consejo de Administración del Ente Público. “El único encargo que tengo a día de hoy es preparar el programa para la temporada que viene, y hacerlo lo mejor posible”, explica.

Cárdenas lamenta la información, publicada este lunes por el diario El Mundo y que enmarca en una “batalla campal con falsedades” de este medio contra él, que viene de tiempo atrás.

El conductor lamenta además que trasciendan este tipo de noticia sobre su situación profesional y precisa que su preocupación es cómo afecte a su equipo.

“Yo tengo contrato de cuatro años con Europa FM, pero hay 70 personas que se quedarán en la calle, porque, en el caso de que el programa llegase a cancelarse, no los voy a poder llevar a todos, eso es lo que me preocupa”, insiste. Añade, además, que “con los problemas que hay en España, con ciudades paralizadas, con las peleas en el sector del taxi… sinceramente, me parece tan pequeño que se publique sobre mí que no quiero dedicarle ni un minuto”.

Cárdenas responde también ante las críticas por el coste del programa para el ente público, y afirma que con sueldo paga cuatro salarios de miembros de su equipo.

A través de su abogado, el presentador ha trasladado “su rechazo a la divulgación de comentarios que sólo deben ser de consumo interno de su equipo, puesto que son estimaciones y visiones parciales, que no se corresponden con la realidad contractual” con el ente de RTVE.

Cárdenas “hace reserva expresa de cuantas acciones puedan derivarse de la tergiversación de informaciones relativas al contrato entre él y Radio Televisión Española”, añade en la nota.