‘MYHYV’: La jabalina de Pablo en su cita sin cámaras con Marina

La cita sin cámaras de Marina y Pablo en ‘MYHYV’ ha sido todo un éxito. Los chicos han estado muy juntitos durante toda la cita. Además, Marina ha confesado que ha estado muy cómoda en todo momento con Pablo y que, además, ha sido todo un descubrimiento. Pablo, por su parte, también ha estado muy relajado con Marina, tanto que le ha pedido que le invite a dormir en la ‘Casa de los Tronistas’.

Pero, ¿Ha habido confeti en esa hora sin cámaras? Marina ha aclarado que no, que no han tenido confeti en esos momentos. Solo se han dado besos, han hablado y Pablo le ha dado un masaje en la espalda. Ahora bien, ¿Nos lo creemos o no? Pablo ha salido de la habitación con la bragueta bajada y Marina ha confesado que Pablo tiene una “jabalina”.

Parece que la relación entre estos dos está avanzando a pasos agigantados y que es posible que Pablo se convierta en uno de los favoritos de Marina. ¿Qué pasará en el próximo programa de ‘MYHYV’? El resto de pretendientes no están demasiado contentos que digamos pero, aún así, todos quieren seguir conociendo a la tronista más a fondo. ¿Será alguno de ellos elegido para la final? Aún nos queda mucho para ese momento, pero, quién sabe.