First Dates: Las apariencias engañan, aunque no sepamos nuestros nombres

La semana ha comenzado para el restaurante del amor de ‘First Dates’ con varias citas muy prometedoras. Por un lado hemos conocido a Raquel y Azahara, que han congeniado perfectamente desde el primer momento, y se han concedido, sin dudarlo, una segunda cita. Antes se han confesado sus historias: una que había sido infiel, y la otra la peculiar forma de descubrir que le gustaban las mujeres.

Azahara tenía un novio, y viene de familia gitana, lo que le ha ocasionado muchos problemas. Un fin de semana, estuvo por Chueca saliendo y “estuve con chicas todos los días”, cuando llego a ver a su novio le confesó lo sucedido, pero él no concebía que fuera con chicas. Esta peculiar historia ha sido una de las claves del éxito de la cita de Azahara y Raquel en ‘First Dates’.

Por otro lado hemos conocido a Victoriano y Beatriz. Ambos deseando conocer a alguien sincero. Victoriano, un hombre de campo, confesaba que desde que tenía 20 años no había estado con una mujer -ahora tiene 54 años-, pero su buen corazón y sus ovejas han acabado por conquistar a Beatriz. Aunque al principio Beatriz no estaba muy convencida y Victoriano no le acababa de convencer. Durante toda la cita lo llamó Víctor, pero no le importó, ya que Victoriano, nervioso, al final de la cita le preguntó a Beatriz su nombre, así que todo perfecto.

Al final Beatriz se ha sorprendido de la actitud de Victoriano, y ha reconocido que al principio le han engañado las apariencias, para, al final, darle una segunda cita. Una entrañable cena que ha acabado con Victoriano y Beatriz citándose para conocer al rebaño de ovejas de ganadero.