‘Salvame Deluxe’: Sofía Suescun afirma que sigue con Alejandro y este “flipa”

Alejandro Albalá ha estado esta noche en ‘Sálvame Deluxe‘ para aclarar cómo está la situación después del polémico PoliDeluxe de Sofía Suescun, pero lo que no sabía es que lo iba a flipar, y mucho, por una llamada telefónica por parte de la que sería su ex pareja. Sofía afirma a un colaborador del programa que ella y Alejandro siguen juntos.

Al escuchar la conversación en la que Sofía dice que están como siempre y que están juntos Alejandro se queda sin palabras. Él dice que no es cierto, que no están juntos. Ha admitido que la sigue queriendo, pero no que esté enamorado, además, él confirma que han tenido una bronca recientemente mientras que ella dice que todo está bien y que no se han peleado. ¿En qué quedamos?

En ‘Sálvame Deluxe‘ no saben a quien creer. ¿Está Alejandro jugando con ellos o es que Sofía no acepta que la dejen? Sea como sea, la cosa aún no está clara y cada uno dice una cosa. Eso sí, por la cara de Alejandro Albalá podemos intuir que es Sofía la que está mintiendo delante de las cámaras. Alejando estaba “flipándolo” en el plató de ‘Sálvame Deluxe’. ¡No sabía ni que decir! ¿Quién estará mintiendo?