Un poema, una tarta y un beso para conquistar Susana en ‘First Dates’

Ricardo se quedó completamente fascinado con Susana, es más, pensó que no era su cita de ‘First Dates‘, pero alucinó al comprobar que sí, era su cita. Es por eso por lo que desde ese mismo momento se propuso conquistarla y no dejarla escapar jamás. Susana, en un principio, no estaba tan entusiasmada como Ricardo, pero poco a poco Ricardo consiguió llegar a su corazón.

La cena entre los dos tortolitos fue muy bien. Hablaron de todo, compartieron sueños e inquietudes. Fue ese el momento en el que Susana empezó a mostrar más interés por Ricardo, y este se fue dando cuenta. Es por eso por lo que siguió desplegando sus armas de conquista y, finalmente, hubo una bala que alcanzó a Susana.

Que si una cucharada de postre por aquí, que si un baile, que si un beso…, vamos, que parece que la llama de la pasión se avivó en el momento en el que comenzaron a bailar ya que Susana se mostró muy receptiva al recibir un beso de Ricardo. Ambos dijeron que estaban muy contentos y que se habían encontrado muy cómodos.

Parece que el amor ha vuelto a triunfar en ‘First Dates‘, pero, ¿Será para siempre? Seguro que pronto los veremos de nuevo juntos.