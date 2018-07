Sofía Suescun declara que no tiene suerte en el amor en ‘Volverte a ver’

Sofía Suescun ha sido la invitada de honor de hoy en ‘Volverte a ver’. La ganadora de ‘Supervivientes 2018‘ ha acudido al programa de Carlos Sobera para reencontrarse con su hermano Cristian, ese que la ha defendido a capa y espada en el plató de ‘Supervivientes’. Pero antes de que Cristian se sentase en el sillón de ‘Volverte a ver’, Carlos ha mantenido una conversación muy interesante con Sofía.

El presentador le ha preguntado que qué es lo mejor que le ha dado la televisión y qué es lo peor. Sofía ha contestado que la televisión le ha hecho madurar y entender cosas de la vida que de otra forma hubiese tardado el doble. Pero también ha admitido que la televisión tiene su parte mala y es que lamenta haber perdido el anonimato. Es, quizá, lo que peor lleva.

Carlos también ha hablado de amor con Sofía y de sus últimas relaciones. La de Navarra ha confesado que parece que no tiene nada de suerte en el amor, pero no es cuestión de haber empezado a salir en la televisión. Sofía ha contado que ella siempre ha tenido mala suerte en el amor y que aún no ha llegado su príncipe azul. No obstante, ha confesado en ‘Volverte a ver’ que ella no pierde la esperanza y que espera al amor con los brazos abiertos.