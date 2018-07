Aitana estrena videoclip con su canción ‘Teléfono’

Aitana estrena canción y videoclip en solitario con el single 'Teléfono'.

Tras el éxito de ‘Lo Malo‘ tanto Ana War como Aitana han decidido emprender caminos en solitario y sacar sus propias canciones. En el caso de Ana Guerra ya vimos como hace unas semanas sacó su primer single llamado ‘Ni la hora‘ con la colaboración de Juan Magan. Ahora es Aitana la que ha sacado una nueva y pegadiza canción titulada ‘Teléfono’.

El estreno de este nuevo single de la ex concursante de ‘Operación Triunfo’ está siendo todo un éxito y es que ‘Teléfono‘, una canción dedicada al desamor, alcanzó el millón de visitas en sus primeras ocho horas, ¿Cuántas tendrá al acabar el día? ‘Teléfono’ ya es número 1 en las tendencias de YouTube, y parece que se mantendrá durante algunos días.

La canción habla del desamor y nos cuenta cuál es su secreto para superar una ruptura con un estribillo muy pegadizo que dice tal que así: “Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte”. Muchos ya comentan que este single está dedicado a su ex novio, Vicente, el chico al que dejó para quedarse con Cepeda. ¿Será verdad y tendrá un mensaje oculto?

En una entrevista, Aitana ha declarado que el ‘Teléfono’ es la conexión con esa relación y que si dejas el teléfono, dejas atrás a la persona. Vamos, que Aitana se nos ha puesto muy metafórica al crear esta canción. También ha confesado que aún queda un poco de tiempo para que su primer disco salga a la luz. Aún le faltan canciones y tiene que buscar los momentos perfectos para componer. Tendremos que esperar aún unos meses. Mientras nos conformaremos con este nuevo single que tiene pinta de ser un verdadero éxito de ventas.