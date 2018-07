‘Mujeres y hombres y viceversa’: Jaime rompe a llorar por un comentario de Maira

Jaime ha querido que tres de sus pretendientas en ‘MYHYV’ conociesen a su madre. Jaime es un chico muy familiar y para él este momento era importante. Es por eso por lo que ha escogido a las tres chicas con las que, en estos momentos, tiene más feeling, y entre ellas no estaba Maira. La colombiana, que se creía favorita, se ha sentido realmente mal por no poder conocer a la madre de Jaime y ha hecho un comentario que ha ofendido muchísimo al tronista.

Maira comentaba con sus compañeras que, lo mismo, no la llevó porque no era española, sino colombiana. Esta teoría, además de ser absurda (ya que Jaime llevó a otras chicas con orígenes no españoles), ha ofendido al tronista en ‘MYHYV’.

Maira se ha excusado diciendo que se refería a que lo mismo su familia era demasiado conservadora y que por eso no la ha escogido, pero Jaime, entre lágrimas, ha declarado que su familia es de todo menos conservadora. Además, ha puntualizado que a su madre le ha costado mucho grabar con el programa porque no le gusta salir en televisión. La gaditana ha hecho un gran esfuerzo por su hijo y es por eso por lo que él se ha sentido ofendido.

Después de ver la situación, Maira le ha pedido perdón a su tronista y le ha comentado que no quería herir sus sentimientos, pero que ella también estaba realmente mal y él no se ha dado cuenta.