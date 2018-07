Marina expulsa a Sergio y Aitor en ‘MYHYV’

Al trono de Marina en ‘MYHYV’ han llegado dos nuevos pretendientes, Ramiro y Cristian. Ella los pidió expresamente y el programa le ha dado la sorpresa, han conseguido que estos dos chicos vengan a conocerla y, por supuesto, a quedarse. ¿Cuál es el problema de Marina? Que para que entren dos, tienen que salir dos. ¿Está dispuesta a eso? Por supuesto que sí.

Marina quería que tanto Ramiro como Cristian estuviesen sentados de pretendientes, así que no le ha quedado más remedio que expulsar a dos chicos con los que no tenía una conexión demasiado especial. Sergio y Aitor han sido los elegidos para abandonar el plató. Marina los ha despedido con mucha pena pero, como ha dicho Sergio, no ha habido química entre ellos a pesar de haber tenido varias citas.

El primero en llegar ha sido Ramiro. Tiene 32 años y ya lo pudimos conocer en el trono de Jenny. El argentino viene dispuesto a darlo todo y ha conseguido conquistar a Marina con solo bajar las escaleras, ¡Incluso Nagore ha confesado que se ve que hay una química especial entre ellos! ¿Qué saldrá de aquí?

Por otro lado, Cristian ha sido el siguiente en llegar al plató de ‘MYHYV’, que también lo conocimos por el trono de Claudia. El caso es que Marina ha mantenido el contacto con él desde fuera del programa, por lo que tiene muchas posibilidades de llevarse muchas, muchas citas.