Sandra encuentra el amor en ‘First Dates’, ¡A la segunda va la vencida!

Es la segunda vez que Sandra pisa el restaurante de ‘First Dates’ y es que en su primera cita las cosas no fueron del todo bien. No obstante, Sandra no pierde la esperanza y ha vuelto a confiar en el programa del amor para encontrar a esa persona especial que logre conquistar su corazón para toda la vida. ¿Qué tenía preparado el programa para ella?

La cita de Sandra ha sido Leonel, un chico de Denia, Alicante, que se dedica a la peluquería y que está lleno de tatuajes, algo que ha ella le ha encantado. Es cierto que no es su prototipo de chico, según ha confesado Sandra, pero también ha declarado que está cansada de chicos que solo se preocupen por su físico y no tengan nada en el interior. Todo lo contrario a Leonel, que tiene un corazón muy grande.

El hecho de que sea un chico cariñoso y atento le ha encantado a Sandra. Es exactamente lo que ella está buscando, alguien con quien compartir su vida y formar una familia. ¿Será Leonel el afortunado? Por lo pronto parece que sí ya que la cita en ‘First Dates’ ha sido todo un éxito y ambos han aceptado una segunda cita. ¿Cómo acabará esto? ¿Se seguirán llenando de tatuajes juntos? Todo es posible.