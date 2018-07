¡El pleno en ‘First Dates’! Tres citas que triunfan

El restaurante del amor no siempre va todo bien. En muchas ocasiones las citas a ciegas no van a más y se quedan en lo que hubiese podido ser, pero en esta ocasión no ha sido así. El programa de ‘First Dates’ ha realizado unas combinaciones exitosas, ¡Tres de tres han dicho que sí! Parece que podríamos tener tres nuevas parejas en el programa.

Los primeros fueron Lorena y Pablo, que tienen en común más de lo que se imaginan. Para empezar, ella es estudiante de enfermería y él es técnico sanitario. Por otro lado, Pablo se confiesa un aventurero y busca a una chica que le aguante el ritmo, y Lorena es perfecta para eso. Ella confesó que buscaba un chico cañero que no se conformase con todo lo que ella le dijese. La cita fue todo un éxito y terminaron diciendo sí al final del programa.

La segunda pareja fueron Pep y Cristina. Uno se dedica a la hostelería y la otra a la administración. La cita iba muy bien, hasta que Pep sacó el tema de su expareja y de las infidelidades. Es por eso por lo que él lleva sin pareja desde el año 2006. Esto le sorprende mucho a Cristina, pero, al final, terminan hablando de formar una familia y deciden quedar para seguir conociéndose. ¿Terminarán ellos formando una pequeña familia nacida en ‘First Dates’?

Diber y Raijer son dos chicos extranjeros, uno de Rumanía y otro de Venezuela, que huyeron de sus países. Ambos han coincidido en que el tema de la homosexualidad en sus países aún es muy perseguido. Diber confiesa que aún no se lo ha contado a su padre y que teme por su reacción, algo que entiende bien Raijer ya que, según le contó, sus padres le retiraron la palabra cuando salió del armario. Los dos jóvenes se han sentido muy cómodos juntos y es por eso por lo que han decidido volver a quedar para seguir conociéndose después de ‘First Dates’.