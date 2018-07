Los planes de boda de Sofía Suescun en ‘Sálvame Deluxe’

Sofía Suescun se está enfrentando esta noche al polígrafo de ‘Sálvame Deluxe’ para que, de una vez por todas, quede clara su historia con Alejandro Albalá y lo que siente por él. En el programa, una de las preguntas claves ha sido la de si ella y Alejandro habrían hablado de planes de boda en esos días. Ella ha contestado que no, pero el polígrafo ha determinado que miente.

Según parece, Sofía y Alejandro habrían estado planeando una boda en medio del caos, pero, “¿Estás segura?”, le han preguntado los colaboradores del programa de Telecinco. La ganadora de ‘Gran Hermano’ y de ‘Supervivientes 2018’ tan solo tiene 21 años, pero cree que ya ha llegado el momento de sentar la cabeza y casarse.

Pero esto no es todo, Alejandro Albalá ha manifestado sus deseos de ser padre próximamente, ¿Habrán hablando también de niños? El caso es que, en estos momentos, no tienen una relación demasiado buena y eso le causa inestabilidad a Sofía, que necesita dar el siguiente paso con una persona que quiera. Pero parece que ese no será Alejandro.

Sofía ha declarado que cree que, a pesar de haber hablado de este tema con Alejandro, él no tiene la suficiente madurez como para enfrentarse a una boda y a una vida conjunta. Hay que tener en cuenta que él ya está divorciado, por lo que algo de razón tendrá la joven de Navarra. ¿Qué opina de esto Alejandro? ¿Lo veremos próximamente de nuevo en el ‘Sálvame Deluxe’?