Bombazo en ‘Sálvame Deluxe’: Sofía le pidió a Iván que se acostase con ella

El polígrafo de Sofía Suescun en ‘Sálvame Deluxe’ no está saliendo como ella planeaba en un principio, todo se le está desmoronando y es que están saliendo a la luz algunos secretos que ella quería mantener muy ocultos, como su casi infidelidad con Iván, un compañero de ‘MYHYV‘. El polígrafo ha determinado que mentía a la pregunta de si había sido fiel a Alejandro Albalá en el tiempo que llevaba fuera de la isla. Pero, ¿Qué es lo que ha pasado?

Alejandro, que ha entrado en directo en ‘Sálvame Deluxe’, ha comentado con María Patiño que se enteró de que Sofía le abrió la puerta completamente desnuda a Iván tras un bolo y que le invitó a mantener relaciones sexuales con ella. En un principio, Alejandro Albalá pensaba que ese acto se había llevado a cabo, pero la cosa ha cambiado cuando Iván a entrado al plató en directo.

Iván ha confesado que él no ha tenido nada con Sofía, que respeta a las personas que tienen pareja y que no podría haberlo hecho. Ahora bien, no ha negado que la historia sea incierta. Él ex tronista ha desvelado que sí, que Sofía le abrió la puerta desnuda, pero que no hicieron nada. No obstante, sí que había intención por parte de la Navarra, que lo invitó a dormir con ella esa noche.

Alejandro Albalá se ha quedado flipando en ‘Sálvame Deluxe’ ya que, aunque sabía que había algo de cierto en la historia, no se esperaba enterarse de todo esa noche. Sofía, por supuesto, lo niega todo. ¿Será que no se acuerda bien o que realmente es mentira?