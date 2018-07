Rafael Amargo se marcha de la casa de Oriana en ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’

La semana en ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’ está siendo muy complicada para todos los participantes. Si ayer veíamos como los “cuchillos” volaban entre Rafael Amargo y Oriana, en la cena de hoy en la casa de la tertuliana ha acabado todo por estallar. Rafael Amargo ha abandonado en plena cena la casa de Oriana tras tener una fuerte discusión con la joven.

Desde que han llegado a la casa, y como vimos ayer, Oriana y Rafael Amargo no han parado de discutir, hasta que en el momento de los postres han acabado por tirarse casi de los pelos. Rafael Amargo ha acusado a Oriana de ser una famosa de tres al cuarto, y de que el tiene una carrera de la que puede estar orgulloso. Oriana no se ha quedado callada en su cena de ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’, y le ha dicho que no puede ser tan soberbio, y que si quería marcharse que se fuera.

Pues, como más digno que Amargo, no hay nadie, se ha marchado sin pensarlo de la casa, entre las caras de asombro del resto de invitados. Carmen Alcayde ha intentado mediar entre ambos, pero no ha conseguido que Rafael volviese a la cena. Un momento muy tenso que se ha saldado con una puntuación de un 2 de Amargo a Oriana.

Menos mal que para acabar la noche, Oriana tenía preparado un pase de modelos a lo Victoria Secret, y los tres invitados que quedaban se lo han pasado en grande desfilando en el salón de casa de Oriana. Casi que hoy lo de menos ha sido la puntuación. Oriana ha obtenido 19 puntos, y sigue dejando en cabeza a Rafael Amargo.

Mañana sabremos quién es el ganador de esta semana de cenas en ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’, en la que, no sabemos si han comido bien, pero han pasado muchas cosas.