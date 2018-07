MYHYV: La desconfianza rompe la reconciliación de Sofía y Alejandro Albalá

Nuevo capítulo en la relación entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá que parece han elegido el programa de Emma García, ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, para ir retransmitiendo casi en directo su idilio. Hace una semana vimos como se reconciliaban ante las cámaras del programa y Sofía aseguraba que estaban bien y que no sabía que depararía el futuro. Pero el futuro para la pareja es siempre muy incierto.

Hoy en el programa de ‘MYHYV’ han vuelto a ser los protagonistas del espacio de Cuatro. Sus discusiones, y la continua desconfianza entre ambos, es la tónica habitual de su relación, y más cuando se cruzan terceras personas de por medio. Ayer os avisábamos que Alejandro Albalá era acusado por Sofía de mentirle, y de que Isabel Pantoja hija quería quedar con él. Hoy han confirmado esa noticia, y además, decían que sería en el Puerto de Santa María en Cádiz.

Al parecer Albalá no quedará con su ex, por no dejar en ridículo a su actual pareja Sofía, pero al parecer las conversaciones han existido. Esta acusación ha servido a Albalá para soltar secretos y confidencias de Sofía. Su “chica” ha estado chateando con un futbolista esta semana, y según ha confirmado Alejandro en ‘MYHYV’, hubiese querido quedar con el jugador la semana pasada.

Sofía no hacía otra cosa que flipar, y al parecer Emma García les iba a proponer una nueva cita en el “nidito del amor” de La Casa de los Tronistas, pero seguramente tenga que esperar ese encuentro. Aunque Emma también les ha preguntado si su relación “¿no será un montaje?”. Algo no huele bien en la pareja.