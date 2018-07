Violeta no aguanta más y rompe a llorar en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’

Llevamos unos días hablando sobre los tronistas masculinos de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’, y de sus complicados tronos que se encuentran en una situación bastante delicada. Hace unos días veíamos como Eleazar y Jaime de León se enfrentaban y tenían que ver como sus pretendientas se peleaban y hasta amenazaban con abandonar.

Pues hoy ha tocado el turno al trono femenino que no va mucho mejor. Violeta es una tronista bastante guerrera y se muestra tal y como es durante todo el programa. La tronista está teniendo mucha presión en los últimos programas, sobre todo porque no acaba de sentirse relajada con su compañera de silla en ‘MYHYV’, la otra tronista Marina.

Ayer pudimos ver como volvían a discutir y Violeta no aguantaba más y estallaba en lágrimas. La tronista no ha podido reprimir sus lágrimas llegando a decir que se siente como “si fuera un monstruo”. Marina ha querido ser comprensiva y ha explicado a su compañera que no lo decía por ella solamente, sino por el espectáculo que suelen montar cuando discuten.

Y es que Violeta ha llegado bastante tensa al plató de ‘MYHYV’. Ha discutido con su madre fuera del programa, sigue teniendo sus diferencias con Moha, el “opinionista” Kiko no deja de darle caña y lo de Marina ha acabado por romperla. Pero ¿qué le pasa realmente a Violeta? Hoy puede que lo descubramos en ‘MYHYV’ a las 12:30 horas.