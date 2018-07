Ven a cenar conmigo: Summer Edition: Nuevas religiones y Rafael Amargo durmiendo en el sofá

Parece que la semana está siendo dura para los participantes de ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’. Las rencillas y los malos rollos van aflorando poco a poco entre los cinco elegidos de esta primera semana. Así hemos podido ver como Oriana y Carmen Alcayde se van lanzando dardos entre ellas por tener el protagonismo de las veladas. Además de comentar las ganas de protagonismo de Mónica Hoyos.

En la casa de Alonso Caparrós, Rafael Amargo ha sido protagonista de nuevo. Primero porque, aunque hoy ha llegado el primero, no ha esperado a los invitados para comerse todo el queso que había preparado el anfitrión. Cuando han llegado los invitados, Amargo no había dejado nada en el plato. Pero eso no ha sido lo único que Amargo ha dejado para ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’. No tiene muy buena sintonía con Oriana, ni ella con el bailaor. Se han tirado toda la cena tirándose reproches, así que no sabemos como va a acabar esto, teniendo en cuenta que mañana, Oriana, será la anfitriona.

Alonso Caparrós ha intentado que sus invitados estén cómodos, aunque su comida ha dejado mucho que desear. Incluso, el presentador, ha declaro que le gustaría formar una religión, el taoalonsismo, para vivir mejor lo que le quede de vida. A la joven del grupo, Oriana, le encanta Alonso Caparrós, y hasta le ha tirado “la caña” admitiendo que si fuera más joven “no se le escapaba”. Entre plato y plato, dardo tras dardo, hemos llegado a la fiesta final.

En la fiesta final, Rafael Amargo ha vuelto a ser el protagonista. Se ha tumbado en el sofá y se ha tomado un respiro, y una siesta, mientras sus compañeros de ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’ jugaban, entre susurros al mítico programa que presentaba Alonso Caparrós, ‘Furor’. En esta parte final hemos conocido a la mujer de Caparrós, de la que se siente muy orgulloso.

La puntuación ha dejado a Mónica Hoyos y Alonso Caparrós en empate a 21 puntos, lejos de los 25 de Rafael Amargo. Mañana turno para Oriana. La cena promete.