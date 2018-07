First Dates: Mentiras, un futbolista y una abuela cocinera

La noche del amor ha vuelto a Cuatro como cada día con ganas de emparejar a muchos visitantes del restaurante más famoso de la televisión. Esta noche las puertas de ‘First Dates’ se han abierto para recibir la visita de Jair, un joven colombiano que vive entre Toledo y Madrid, y que es futbolista profesional. Para el apasionado futbolista ha llegado Patricia, que se definía como una persona que solo trabaja y que “le da pereza conocer chicos”.

Pues han tenido una cita muy divertida. A Patricia le ha encantando Jair desde que lo vio al entrar -bailaba reguetón con los camareros y Sobera- y su olor, sus tatuajes y su porte ya le han gustado. Una cita entretenida en la que han terminado bailando y conquistándose en ‘First Dates’. Segunda cita para ellos.

No ha habido tanta suerte entre Ana y Miguel. Ana quería a alguien que le divirtiera y la completase, Miguel, un hombre con personalidad, buscaba una mujer culta y noble. Pero no han tenido conexión, Miguel hablaba y hablaba, Ana se quejaba de esto y Miguel seguía hablando. Igualmente Miguel mintió sobre su edad, quitándose 4 años a los 70 que dijo que tenía a Ana. Algo parecido a lo que vimos ayer en ‘First Dates’.

Aunque la mentira parece que no ha sido el detonante de que Ana y Miguel no tengan segunda cita. “Tenemos hobbies diferentes” anunciaba Ana, y es que el que Miguel no baile es motivo suficiente para rechazar otra cita en él.

Por último, Borja, un joven de Alcalá de Henares, ha jugado muy bien sus cartas desde el principio, y es que llevar el menú cocinado por tu abuela es un punto a favor para conquistar desde el estómago a tu cita. Perfecto para llevarse a Yerena de la mano.