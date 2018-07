Elena, la rusa que buscó en ‘First Dates’ un empresario que cobrase 50.000 al mes

La semana ha empezado muy fuerte en ‘First Dates’ y hemos vivido una primera cita bastante tensa entre Elena y Artemio. El joven de 26 años, nacido en rusia, pero afincado desde hace años en Sevilla, buscaba una morena, alta, con gafas y guapa, “al estilo Lidia” se refería Artemio en alusión a la camarera del programa.

Pero el programa parece que no lo ha escuchado demasiado y le ha traído a Elena, una rusa, rubia un poco mayor que él y profesora de Yoga. Pero Elena también tenía las cosas claras cuando acudió a ‘First Dates’, “quiero un hombre empresario que cobre unos 50.000 euros al mes”, lo tenía claro Elena. No han comenzado mal su cita, aunque Artemio nada más verla ya ha puesto cara de póker, Elena no era rubia.

Pero conforme iban hablando las diferencias entre ellos han llegado. El punto culminante de su cita en ‘First Dates’ ha sido cuando Artemio ha preguntado a Elena su edad. Con esta pregunta Artemio ya calculaba que Elena era un poco mayor que él. “Tengo 30 años”, contestó Elena, que se dejó 5 por el camino. A partir de aquí la cita se fue desmoronando poco a poco, hasta el punto que Artemio comenzó a reírse de Elena por la edad y ésta lo insultaba en ruso. “Eres un gilipollas”, en su idioma sonó mucho más fuerte.

Artemio fue sincero y le dijo que buscaba a alguien más joven. Acto seguido Elena se marchó a hablar con los camareros para parar la cita e irse, aunque no sin antes pedirles que le dieran el postre de chocolate. Evidentemente el “no” ha salido de la boca de ambos deseándose suerte para el futuro.