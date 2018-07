Oriana e Ylenia continúan su enfrentamiento en ‘Sálvame Deluxe’

Una de las más polémicas personajes de la factoría de Telecinco visitó ayer el plató de ‘Sálvame Deluxe’ para ser entrevistada en directo y repasar las últimas noticias relacionadas con su vida privada. Oriana tuvo tiempo de hablar de muchas cosas en el programa de Telecinco, e incluso someterse al test de inteligencia que prepararon en plató.

El resultado del test sorprendió a más de uno, demostrando la colaboradora de ‘Supervivientes 2018’ y ex ‘Mujeres y hombres y viceversa’, que no es ni mucho menos tonta. La tensión llegó cuando Oriana quiso entrar en la polémica desatada por otra personaje de la factoría Telecinco, Ylenia. La ex concursante de ‘Gandía Shore’ aseguraba hace unos días en su cuenta de Instagram durante un directo, que Oriana “está operada entera con el dinero que ha ganado” y finalizó llamándola “puto Ogro de Mordor”.

Estas palabras fueron ayer fruto de polémica en ‘Sálvame Deluxe’, y Oriana no dejó pasar la ocasión de contestar a Ylenia. Oriana se centró en hablar de Ylenia y en que debe “curar sus adicciones” lo que ha levantado un gran revuelo en redes sociales y donde Ylenia ha querido responder pidiéndole que aclarase el asunto.

Hace un tiempo las dos tuvieron sus más y sus menos en una discoteca donde casi llegan a las manos. Desde ese momento no se han llevado muy bien y siempre que tienen la ocasión aprovechan para cargar contra la otra. No sería de extrañar que en próximos programas de ‘Sálvame Deluxe’ veamos a Ylenia hablar del asunto.