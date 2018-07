Oriana se enfrenta al test de inteligencia en ‘Sálvame Deluxe’

Oriana ha decidido enfrentarse al test de inteligencia de ‘Sálvame Deluxe‘ para demostrar que no solo tiene físico, sino que también tiene inteligencia. No obstante, la ex tronista de ‘MYHYV‘ ha confesado que estaba un poco preocupada por los resultados ya que se ha puesto muy nerviosa y le han tenido que repetir dos veces algunas preguntas.

Antes de dar los resultados, en el plató se ha vivido un momento de tensión ya que Oriana no confiaba nada en su test y pensaba que iba a sacar una puntuación bajísima. Es por eso por lo que se ha puesto muy contenta al ver que, finalmente, tenía un coeficiente intelectual de 114 puntos, que no está nada mal. No es ni la última ni la primera de la lista. Eso sí, se lleva 16 puntos con su mayor enemiga, Ylenia.

Asimismo, la modelo ha confesado que parece que las que tienen más puntos de inteligencia tienen un aspecto mucho más dejado, por lo que, en parte, está contenta de no superar la media (y tampoco de estar por debajo). En definitiva, que Oriana ha demostrado en ‘Sálvame Deluxe’ que no es tan tonta como muchos creen.

Es más, los colaboradores de ‘Sálvame Deluxe’ le han comentado que tiene que empezar a valorarse más y no solo físicamente. Que todo no es una cara bonita.